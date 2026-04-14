コスパ優秀食材と言えば、そう！「もやし」。食品がどんどん値上がりする中、一年中価格が安定している、家計の味方ですね。今回はそんな「もやし」を使った、シャキうま！なハンバーグレシピをご紹介します。肉少なめでも納得の満足感で、ふっくらジューシーな仕上がりです。『もやしハンバーグ こくうまケチャップソース』のレシピ材料（2人分）〈たね〉もやし……1袋（約200g）合いびき肉……150g玉ねぎのみじん切り……1/4個分