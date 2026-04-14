レノボが、AI機能を搭載した13型タブレット『Lenovo Idea Tab Pro Gen 2』と、8.8型ゲーミングタブレット『Lenovo Legion Tab（8.8“, 5）』の2モデルを発表した。いずれも4月17日に発売される。 【画像あり】新登場するタブレット2機種外観 『Lenovo Idea Tab Pro Gen 2』は、デジタルネイティブ世代をターゲットとした13インチのプレミアムタブレットだ。カラーはルナグレーで、レノボオンライン