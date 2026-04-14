13日8時30分頃、青森県弘前市は公式X（旧Twitter）にて「クマの目撃情報」を掲示した。 クマが目撃されたのは1頭の子グマとされ、市街地にも近い場所であったため注意喚起のためXにも情報を公開したと思われる。 しかし、投稿は約3時間後の11時過ぎに訂正された。目撃されたのは子グマではなく、アライグマであったことが確認されたのだ。弘前市は「訂正してお詫（わ）びいたします」とし、情報を改めて拡散させた。 投稿に