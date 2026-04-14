MicrosoftはAIアシスタントのCopilotをユーザーに代わってタスクを完了する常時稼働型のエージェントへと進化させるため、OpenClawのような機能をMicrosoft 365などに統合するテストを行っていると報じられています。Microsoft 365 will soon have helpers that take actions for you - here’s what that means | Windows Centralhttps://www.windowscentral.com/artificial-intelligence/microsoft-openclaw-will-add-personal-a