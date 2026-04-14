茂みから保護された三毛子猫『三毛ちゃん』。あの日、ひとりぼっちで鳴いていた小さな命は、天真爛漫なおてんばガールへと成長を遂げて……。 甘え方まで元気いっぱいな三毛ちゃんを捉えた動画は公開後わずか3日で6,000再生を突破するとともに、「かわいすぎる」「すっかり、お転婆な素敵美少女に育ちましたね」との反響が寄せられています。 【動画：甘えたい『元気いっぱいな子猫』→膝の上をめがけて『ジャンプ』する