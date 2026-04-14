ダイソーの『スマートフォンスタンド』は、超スリム設計と折りたたみ式の手軽さに加え、マグネット内蔵で開閉時のストレスを解消した実力派アイテム。コンパクトながら安定感も高く、日常使いにぴったりな高コスパのスマホグッズです。モバイルグッズ売り場でぜひチェックしてくださいね。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スマートフォンスタンド価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー