累計発行部数750万部突破の人気ファンタジー漫画『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマを担うことが発表され、さらに、同じ4月クールで放送開始となったドラマ『るなしい』のオープニングテーマにも抜擢されるなど、注目を集める “無名のシンガーソングライター” Nakamura Hak。【動画】アニメ『とんがり帽子のアトリエ』EDテーマ「ただ美しい呪い」ノンクレジット映像Nakamura Hakの音源は、歌と1本のアコーステ