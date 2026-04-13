【DIME 6月号】 4月16日 発売 価格：1,880円 【拡大画像へ】 小学館は、「DIME 6月号」を4月16日に発売する。価格は1,880円。 今号は、今年TVアニメ30周年を迎える「名探偵コナン」の大特集。表紙は萩原千速とコナンをあしらった通常版とアニメ30周年を記念したスペシャル版の2種類が登場。特別付録として「『名探偵コナン』折りたたみモバイルコンテナ」が付いてくる。