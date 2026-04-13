お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が13日までに公式YouTubeチャンネルを更新。自身が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」の上映回数が減少している件について言及した。同作品は3月27日から公開となったが、前作と比べて動員数が“苦戦”していると西野は明かしている。そんな中、劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」が4月10日から上映スタート。作品の舞台となっ