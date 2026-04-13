大陸王者に輝いた直後の退陣に、世界も驚きだ。アジアカップを制したなでしこジャパンのニルス・ニールセン監督が電撃退任したことは、多くの人にとってサプライズだった。イタリア大手紙『Corriere della Sera』は４月８日、「事情通によると、この選択がどこからきたのかは、文化的な側面を探る必要があるという」と報じている。「より具体的には、協会上層部が型にはまらず、風変わりで、自由奔放という監督の性質を好まな