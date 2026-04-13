＜2026年4月12日（日）プロ野球 DeNA 6-5 広島 ＠横浜スタジアム＞ ■責任投手 【勝投手】 中川虎 (1勝0敗0S) 【敗投手】森浦 (1勝2敗1S) 【セーブ】山粼 (0勝0敗4S) ■バッテリー 【広島】床田、森浦、齊藤汰 - 坂倉 【DeNA】石田裕、平良、中川虎、レイノルズ、山粼 - 山本 ■本塁打 【広島】ファビアン 2号(8回表ソロ) 【DeNA】ヒュンメル 1号(4回裏ソロ)、宮下 1号(7回裏ソロ)、度会 2号(7回裏2