スーパーで売られている商品を購入することで『赤い羽根共同募金』に寄付できるキャンペーンが5月から始まります。 対象となるのは、スーパー『ウオロク』の各店舗で販売されるソフトドリンクや酒類など49種類で、いずれもサントリーグループが製造した商品です。1本買うごとに1円が『赤い羽根共同募金』に寄付され、地域の福祉活動に役立てられます。 ■新潟県共同募金会 佐