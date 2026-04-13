ファミリーマートは、森永製菓とのコラボスイーツを8種類発売する「森永コラボ」キャンペーンを、14日から全国のファミリーマート約1万6400店にて実施する。【写真】ツヤツヤとろ〜り…『ホットケーキまん（塩キャラメル）』今回、森永製菓のロングセラー菓子をイメージしたスイーツ、中華まんなどファミリーマート限定商品8種類を発売する「森永コラボ」キャンペーンを実施。おなじみの「森永ミルクキャラメル」、発売から65