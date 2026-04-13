話題のショートアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』。このほど、ミルキーシリーズの超クセ強キャラクターたちの誕生日が公開され、ファンを中心に盛り上がりをみせています!📢ミルキーシリーズの各キャラクター誕生日一覧公開!. キャラクターの誕生日当日は、みんなで盛り上がりましょう🙌 ぜひチェックしてみてくださいね👇 (@MGUJapanより引用)『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』キャラの誕生日公開銀