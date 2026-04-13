「めるる」ことモデルで女優の生見愛瑠（24）が12日、自身のインスタグラムを更新。脚線美を披露したJK風ミニスカコーデを投稿した。「よく見たら眼鏡乗ってますいいてんき」とつづり、水色シャツ、グレーのセーター、黒のミニスカートのコーディネートに、メガネをカチューシャがわりにしたファッションを公開した。ファンやフォロワーからも「ほんとに最初気づかなかった笑笑笑」「本当によ〜く見たらメガネ乗ってた」「まじで