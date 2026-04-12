3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月6日（月）の放送では、若井滉斗が“生徒役”として出演する2026年度のNHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」について、リスナーのメッセージを紹介しながら意気込みを語りました。Mrs. GREEN APPLE若井滉斗――若井滉斗が2026年度の