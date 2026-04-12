3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月6日（月）の放送では、若井滉斗が“生徒役”として出演する2026年度のNHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」について、リスナーのメッセージを紹介しながら意気込みを語りました。

Mrs. GREEN APPLE若井滉斗

――若井滉斗が2026年度のNHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」に4月から生徒役として出演。K-POPが好きでハングルも学んだ経験のある若井が、視聴者とともにハングルを学んでいきます。番組では、文字・発音・文法の基礎から実用的なフレーズまで、ハングルの言葉に込められたニュアンスや文化なども味わいながら、しっかりと学習。人気K-POPゲストの単語コーナーやインタビュー、ドラマに映画、グルメと、多彩なKカルチャーも満載の内容です。若井先生！「ハングルッ！ナビ」の生徒役おめでとうございます。僕の母は韓国人なのですが、僕は韓国語が全く分かりません。なので母が毎回韓国語で話してきたり、叱っていたりすると、毎回、兄に「今、母さんなんて言っているの？」と聞いてしまい、真剣に聞いていないと、また怒られてしまいます。だから4月からは「ハングルッ！ナビ」を見て韓国語を少しでも知って、母の叱っていることが分かるようにします。（神奈川県 15歳）大森：「分かるようにします」という言葉に、意思を感じるね！若井：偉いよ！ ちゃんと反省しているのが伝わってくる。大森：若井、どうですか？若井：うれしいね！ そうよ、生徒役ですから。先輩生徒役！ ちょっと韓国語、ハングルが分かる部分もあるので、先輩生徒役として今回「ハングルッ！ナビ」で生徒役に就任したんですけども。最初の文字とか、文字の構成とか、ハングルがどうやって成り立っているのかとかから学べるので。だから見たら、めちゃくちゃ分かるようになります！ 絶対に！大森：若井の教材になっている「ハングルッ！ナビ」の雑誌が、超特大重版決定したって！ 異例らしいですよ！若井：会見の後に、すごい注文が来たらしいですよ！大森：若井、表紙ですよ。やっぱり！若井：そのテキストを見ながら、「ハングルッ！ナビ」を見ることによって、もうハングルマスターですよ、皆さん！藤澤：ハングルマスターになれる！若井：なれます！！大森：ぜひ見逃さずに、毎回見てほしいですね！若井：ぜひぜひ、お願いします！大森：ありがとうございます。若井：ありがとうございます！

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



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