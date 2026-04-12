今回はダイソーで購入したフェイスタオルをご紹介。220円（税込）とダイソー商品の中では少しお高めの商品ですが、少し課金してでも欲しくなるクオリティなんです！ふわふわとした雲のようなボリュームのあるデザインで、吸水力もバツグン。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クラウドグリッド フェイスタオル（ピンク、グレー）価格：￥220（税込）サイズ（約）：30c