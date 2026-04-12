100円のには戻れないよ…少し課金するだけで満足度上がる！ぷちリッチなタオル

今回はダイソーで購入したフェイスタオルをご紹介。220円（税込）とダイソー商品の中では少しお高めの商品ですが、少し課金してでも欲しくなるクオリティなんです！ふわふわとした雲のようなボリュームのあるデザインで、吸水力もバツグン。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：クラウドグリッド フェイスタオル（ピンク、グレー）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：30cm×75cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480867144

もこもこ感がリッチ！ダイソーで見つけたフェイスタオル

ダイソーで購入した『クラウドグリッド フェイスタオル（ピンク、グレー）』。売り場には110円（税込）で購入できる商品も並んでいましたが、もこもことしたボリューム感に惹かれて、この商品を購入しました。

お値段は220円（税込）。サイズが30cm×75cmと標準的なフェイスタオルのサイズ感なので、この価格でも十分コスパの高い商品です。

立体的な凹凸のあるデザインと、ふわっとした毛足でリッチ感があります。厚みがあるので、もちふわっとした手触りです。

吸水力◎！洗顔から手洗いまで大活躍

手洗い後に拭ってみると、水気がすぐにタオルへ移り、あっという間にキレイになりました。ふわっとしていて使い心地最高！

今回は手を拭うのに使用しましたが、洗顔後のフェイスタオルとしてもおすすめ。凹凸があるので、肌をこすらずとも、軽く顔に押し当てるだけで、顔の水分を一瞬で吸い取ってくれますよ！

また、お風呂上がりに水気を絞ってから『クラウドグリッド フェイスタオル（ピンク、グレー）』を頭に巻いたり、拭き上げると、ドライヤー時間の時短になりますよ。

今回はダイソーの『クラウドグリッド フェイスタオル（ピンク、グレー）』をご紹介しました。少し課金するだけで満足度が上がるスグレモノ。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。