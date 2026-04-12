映画『8番出口』（2025年）での“おじさん”役で知られる俳優の河内大和が、YouTubeチャンネル「オリコン洋画館」の企画「かけがえのない1本」に出演し、自身の人生に大きな影響を与えた映画について語った。河内が挙げたのは、国民的アニメ「ドラえもん」の映画シリーズだった。【動画】記事内で紹介している河内大和のかけがえのない1本河内は「子どもの頃、地元・岩国の映画館で初めて観たのが『ドラえもん』だった」と振り