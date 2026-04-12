高島誠トレーナーが推奨…守備範囲を広げる「ボール転がし」ドリル内野守備で、飛んできた打球に「あと一歩」届かず、悔しい思いをしている選手は少なくないだろう。守備範囲を広げるには、飛んできたボールを追いかけるだけではなく、効率的な動きの“ベース作り”が必要となる。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、股関節の動きと体重移動に着目したトレーニングを紹介している。多くの子ども