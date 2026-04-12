今日12日(日)は、晴れる所が多く、広い範囲で花粉が大量に飛びそうです。ピーク終盤となっている東北や関東、東海では「極めて多い」でしょう。この先はまもなくピーク時期を終え、花粉の飛ぶ量は減っていく見込みです。ただ、ピークを過ぎても大型連休ごろまでは、例年同様、花粉の飛ぶ所がありそうです。関東や東海などで極めて多い今日12日(日)、本州付近は高気圧に広く覆われ、日中は晴れる所が多いでしょう。広い範囲で花粉が