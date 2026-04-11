スズキは10日、コンパクトSUV「フロンクス」向けに純正アクセサリーキット「ナイトメタル」を設定し、全国の販売店で発売した。既存ユーザーを含め、車両の新たなスタイル提案として展開する。【こちらも】スズキの記事一覧はこちら「ナイトメタル」は用品装着車として販売するのではなく、複数の純正アクセサリーを組み合わせたスタイル提案として提供される。購入時だけでなく、既存オーナーも後付けで楽しめる点が特徴だ。