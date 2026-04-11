スズキは10日、コンパクトSUV「フロンクス」向けに純正アクセサリーキット「ナイトメタル」を設定し、全国の販売店で発売した。既存ユーザーを含め、車両の新たなスタイル提案として展開する。

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「ナイトメタル」は用品装着車として販売するのではなく、複数の純正アクセサリーを組み合わせたスタイル提案として提供される。購入時だけでなく、既存オーナーも後付けで楽しめる点が特徴だ。

■重厚感あるデザインを強化

フロント、サイド、リヤの各アンダーガーニッシュに立体感ある造形を採用した。ブラック塗装のアルミホイールなどと組み合わせることで、スポーティーかつ都会的な印象に重厚感を加える。

これにより、フロンクス本来のデザインを活かしつつ、より存在感のある外観へと変化させるスタイルを実現した。

■東京オートサロン展示を反映

サイドアンダーガーニッシュには、東京オートサロン2025で参考出品された「フロンクス SEA BASS NIGHT GAME」のデザインを採用した。イベントでの反響を商品提案に反映した形だ。

ユーザーからの評価を踏まえた仕様とすることで、市場ニーズに応じたアクセサリー展開を図る。

■カスタマイズ需要への対応

近年、SUV市場では購入後のカスタマイズ需要が高まっている。純正アクセサリーによるスタイル変更は、安心感と品質面で支持を集めやすい。

今回の「ナイトメタル」は、こうしたニーズに対応する提案と位置付けられる。スズキは車両とアクセサリーを組み合わせた多様な提案を通じ、顧客満足の向上を図る考えだ。