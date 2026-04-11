日本人新記録を樹立した大谷【MLB】ドジャース 8ー7 レンジャーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で出場。5回の第3打席で右前打を放ち、昨年から続く連続出塁記録を44試合にした。2009年のイチロー（マリナーズ）を超えて日本人単独トップとなったが、MLB記録は果てしなく先。その数字が改めて注目を浴びている。大谷は昨