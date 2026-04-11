Appare!の朝比奈れいさんがファーストピッチ■日本ハム ー ソフトバンク（11日・エスコンフィールド）人気女性アイドルグループ「Appare!」の朝比奈れいさんが11日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-ソフトバンク戦の試合前にファーストピッチに登場した。きつねコスチュームを取り入れた可愛らしい衣装での一球に、球場は温かい拍手に包まれた。6人組グループを代表して、朝比奈さんが大役を務めた。華やかな赤スカート