Appare!の朝比奈れいさんがファーストピッチ

■日本ハム ー ソフトバンク（11日・エスコンフィールド）

人気女性アイドルグループ「Appare!」の朝比奈れいさんが11日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-ソフトバンク戦の試合前にファーストピッチに登場した。きつねコスチュームを取り入れた可愛らしい衣装での一球に、球場は温かい拍手に包まれた。

6人組グループを代表して、朝比奈さんが大役を務めた。華やかな赤スカートに加え、きつね耳と尻尾をつけてマウンドに登場。左足を高くあげて投じると、ベース付近でワンバウンドしながらも捕手のもとへ“ストライク投球”。両手をあげて喜び、満面の笑顔を浮かべた。

朝比奈さんは昨年9月の西武戦でも、エスコンフィールドでファーストピッチを務めた。スカートが大きく広がるほどの豪快フォームから剛球を披露し、北海道のファンを沸かせていた。

「Appare!」の6人はイニング間にきつねダンスを披露。可愛らしい踊りでスタンドを盛り上げた。試合後にはライブも開催される予定となっている。（Full-Count編集部）