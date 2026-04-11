イチロー氏の銅像に起きたハプニングに球団が便乗マリナーズ公式SNSの“早業”にファンの驚きが広がった。マリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の銅像が完成し、10日（日本時間11日）に本拠地T-モバイルパークで除幕式が行われた。お披露目の瞬間に起きたハプニングを、球団が機転を利かせて“ファンサービス”に変えた。日本人初の米国野球殿堂入りを果たしたイチロー氏を称えた銅像が完成。日米