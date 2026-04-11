オリックス公式ダンス＆ヴォーカルユニット 「BsGravity（ビーズグラビティ）」今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回はオリックス公式ダンス＆ヴォーカルユニット 「BsGravity（ビーズグラビティ）」のRYUTOさん、LALAさん、AKANEさんのプロフィールを紹介する。○RYUTOさん埼玉県出身、11月24日生まれ、背番号#384。ニックネームは「りゅーと、バクテンダ