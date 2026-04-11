オリックス公式ダンス＆ヴォーカルユニット 「BsGravity（ビーズグラビティ）」

今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回はオリックス公式ダンス＆ヴォーカルユニット 「BsGravity（ビーズグラビティ）」のRYUTOさん、LALAさん、AKANEさんのプロフィールを紹介する。

○RYUTOさん

埼玉県出身、11月24日生まれ、背番号#384。ニックネームは「りゅーと、バクテンダンシ」。趣味はゲーム、好きなアーティストの曲を真似して作ること、映画鑑賞。

活動3年目を迎え、BsGravity初の男性リーダーに就任したRYUTOさん。リーダーという存在についてたずねると「グループの先頭に立ち、その人を見ただけでグループの色が伝わる。そんな人がリーダーだと思います」と話す。

Vocalとして歌声を届ける傍ら、小学1年生から12年間打ち込んだ男子新体操仕込みのアクロバットでも球場を盛り上げる。

○LALAさん

神奈川県出身、11月28日生まれ、背番号#389。ニックネームは「ララチャンネル」。趣味は買い物、読書。携帯の待受画像は「ハワイの海をバックに手にはピンクのハイビスカスを持った超映え写真です」。

「1年間の活動を通して、歌って踊ることが自分の生き甲斐だと実感した」と語るLALAさん。活動2年目を迎え「まだまだ成長した姿をお見せし続けたい。皆さまの声援にもっと応えたい」と決意を新たにパフォーマンスする。

○AKANEさん

愛知県出身、12月30日生まれ、背番号#390。ニックネームは「あかねん」。趣味は自然界隈。今季よりサブリーダーに就任したAKANEさんは中学生の頃、卒業文集に書くほど「BsGirls」になることが長年の夢だった。

活動2年目の今季「この夢の場所で、まだまだ実現できていないことがたくさんある」と、さらなる高みを目指して活動継続を決めた。自分に課している今季の課題は「サブリーダーの質は全体の質にも関わってくると思うので、常にメンバーから尊敬してもらえるようなサブリーダーでいること」と話す。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）