大谷がイチロー氏超えの44試合連続出塁を記録【MLB】ドジャース 8ー7 レンジャーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地のレンジャーズ戦にサヨナラ勝利。この試合で大谷翔平投手は日本人最長を更新する44試合連続出塁をマークした。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「まだそこまで調子が出始めているわけではない」と大谷の打撃について明かした。この試合、大谷は「1番・指名打者」で出場