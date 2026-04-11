インフルエンサーの希空さんは4月10日、自身のInstagramを更新。親子初共演となるテレビCMを公開しました。【写真】希空、『LOVEマシーン』で親子共演！「新TVCM今日からスタートです」希空さんは「AEON Pay 新TVCM今日からスタートです」とつづり、1本の動画を投稿。母でタレントの辻希美さん、父で俳優の杉浦太陽さんと親子3人での初出演を果たしたスマホ決済「AEON Pay」の新作TVCMを公開しています。CMでは、淡いラベンダー色