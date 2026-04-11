ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの瀬口黎弥（30）が11日、都内で行われた自身の2nd写真集『Lei』（幻冬舎）の刊行記念プレス取材に登壇。30歳の抱負を語った。【画像】「ドキリ！」写真集の中面カットを披露する瀬口黎弥（FANTASTICS）ちょうど1ヶ月前に30歳の誕生日を迎えた瀬口は、「30歳はターニングポイントになると思います。第2のフェーズというか、1個成長できるような」と力を込めた。「今までは点と点だったも