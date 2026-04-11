今季初の単独首位に浮上した阪神は、3連勝で両リーグ最速の10勝目を目指す。到達すれば21年以来5年ぶりだが、対する中日の先発は“天敵”大野。過去48度の対戦で大野の22勝11敗。バンテリンドームに限れば23試合で13勝2敗。21年6月22日に黒星をつけて以降は、7試合で4勝を許しているがどうか。苦手意識を払拭する森下の1発に期待したい。10日に柳から球場1号のホームランウイング弾を放ったが、本当の球場1号ウイング弾は2月