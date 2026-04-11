北島三郎さんに押しかけ弟子入りしたのが1975年3月のことでした。住み込みではなく、通いの弟子だったので、北島のオヤジに付いて旅に出かけたことが多かったです。オヤジは怖いイメージがありますが、自分には意外と優しかった気がします。こっぴどく怒られたのは、仙台での公演に行く列車に寝坊して乗り遅れた時です。慌てて追いかけましたが、自分が着いたのはショーの開演直前でした。会場に入るやいなや、オヤジから目か