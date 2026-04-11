今夜4月11日23時30分放送の『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）は、今年7年ぶりとなるワールドツアーを行う人気K-POPアーティストのBTSを深掘りする。【動画】BTS長編ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』Netflix独占配信トレイラー＆メインキーアート解禁佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める本番組は、普段からあらゆることに興味津々な佐久間と日村が、「いま日本中で推されて