【モデルプレス＝2026/04/10】クリエイターのしなこが4月10日、自身のInstagramを更新。ダウンタイム中のメイク動画を公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳人気クリエイター「アイデア天才」ダウンタウン中メイク公開◆しなこ、ダウンタイムメイク披露3月7日に自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していたしなこは、「ダウンタイムメイ