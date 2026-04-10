Image: Sonny Dickson/X いよいよこの秋ついに発表されるかもしれない折りたたみiPhoneですが、ここで再びパスポートのような横長デザインになる可能性がでてきました。先月には折りたたみiPhoneとみられるCADレンダリング画像を投稿したリーカーのSonny Dickson氏が、今度は実際の大きさとされるダミーモデルの画像を公開しました。広げたらワイドな見た目。iPhone 18 ProシリーズはDynamic