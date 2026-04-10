Image: Sonny Dickson/X

いよいよこの秋ついに発表されるかもしれない折りたたみiPhoneですが、ここで再びパスポートのような横長デザインになる可能性がでてきました。

先月には折りたたみiPhoneとみられるCADレンダリング画像を投稿したリーカーのSonny Dickson氏が、今度は実際の大きさとされるダミーモデルの画像を公開しました。

広げたらワイドな見た目。iPhone 18 ProシリーズはDynamic Islandが縮小か

Exclusive First Dummies of what the final size of the iPhone Fold, iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max will look like. pic.twitter.com/X9P9uBK12p - Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 7, 2026

まずはウワサの折りたたみiPhoneの外側から見ていきましょう。サブディスプレイに関しては、約5.3〜5.5インチになるともいわれてますが、どちらかというとiPadのアスペクト比に近い見た目となっています。カメラバーデザインも確認することができ、2つのリアカメラ搭載も期待できます。

メインディスプレイ側ですが、端末を開くとiPad miniのような見た目になるのは本当なのかもしれません。物理ボタンに関しては、音量調節ボタンとみられるものが（現行モデルのiPad mini）のようにトップに確認できます。仮に横長デザインが採用された場合、映画やドラマ鑑賞はもちろん、2画面同時表示での作業も捗りそうな気がしますね。

また、Dickson氏はこの秋発表が期待されるiPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxとされるダミーモデルも公開しています。パッと見現行モデルと大きな違いはなさそうに見えますが、ウワサにもでているとおり画面上部のDynamic Islandはこれまでと比べて縮小している様子がわかります。それとなんとなく、カメラバーの存在が以前より目立って見える気がするのは気のせいでしょうか…。

Source: X