ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREYが、8日に3年10カ月ぶりのアルバム「MORTAL DOWNER」(モータルダウナー）を発売した。2024年（令6）4月にリリースしたシングル「The Devil In Me」を含む全13曲が収録されている。結成27年目を迎えた成熟ぶりと、実験的な部分が同居した作品だ。このアルバムに関して、ファンから「なんだこの激鬱アルバムは。今までのアルバムの中で一番暗い」「わかりやすいメロディはない。キャッチーな疾走