球団発表ロッテは10日、6月20日の本拠地・楽天戦で開催するイベント「TEAM26デー」において、OBの久保康友氏が来場すると発表した。当日は球場外周にて写真撮影会やトークショーを実施するほか、試合前セレモニーにも登場する予定となっている。「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、2026年度TEAM26有料会員をはじめ、ロッテファンへ感謝の気持ちを込めて各種企画を実施するイベ