＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン事前情報◇9日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞勝利の余韻はまだ冷めていない。先週に劇的な勝利を挙げた高橋彩華が、改めてその瞬間を振り返った。〈連続写真〉劇的Vはこうして生まれた高橋彩華の『逆再生素振り』ミラクルショットは「ヤマハレディースオープン葛城」の最終ラウンドで生まれた。首位と2打差で最終18番パー5を迎えた高橋は、3打目をグリーン奥