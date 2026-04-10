俳優の松山ケンイチが9日、インスタグラムを更新。出演ドラマ『お別れホスピタル2』のオフショットを公開した。【写真】松山ケンイチが投稿した『お別れホスピタル2』オフショット投稿では、「『お別れホスピタル2』後編は4/11（土）午後10時からスタートです」と告知。あわせて公開された写真には、医師役の衣装に身を包んだ松山の姿のほか、主演の岸井ゆきのや患者役の伊東四朗、きたろう、阿川佐和子ら共演者との記念ショッ