松山ケンイチ、『お別れホスピタル2』オフショット公開 岸井ゆきの、伊東四朗らと笑顔
俳優の松山ケンイチが9日、インスタグラムを更新。出演ドラマ『お別れホスピタル2』のオフショットを公開した。
【写真】松山ケンイチが投稿した『お別れホスピタル2』オフショット
投稿では、「『お別れホスピタル2』後編は4/11（土）午後10時からスタートです」と告知。あわせて公開された写真には、医師役の衣装に身を包んだ松山の姿のほか、主演の岸井ゆきのや患者役の伊東四朗、きたろう、阿川佐和子ら共演者との記念ショットが収められている。
本作は、2024年に放送された『お別れホスピタル』の第2弾。療養病棟を舞台に、看護師・辺見歩（岸井）と医師・広野誠二（松山）らが、患者やその家族と向き合いながら“その人らしく最後まで生き切る”ことを支える姿を描く。
引用：「松山ケンイチ」インスタグラム（＠momiji2022_official）
【写真】松山ケンイチが投稿した『お別れホスピタル2』オフショット
投稿では、「『お別れホスピタル2』後編は4/11（土）午後10時からスタートです」と告知。あわせて公開された写真には、医師役の衣装に身を包んだ松山の姿のほか、主演の岸井ゆきのや患者役の伊東四朗、きたろう、阿川佐和子ら共演者との記念ショットが収められている。
本作は、2024年に放送された『お別れホスピタル』の第2弾。療養病棟を舞台に、看護師・辺見歩（岸井）と医師・広野誠二（松山）らが、患者やその家族と向き合いながら“その人らしく最後まで生き切る”ことを支える姿を描く。
引用：「松山ケンイチ」インスタグラム（＠momiji2022_official）