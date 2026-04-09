＜マスターズ初日◇9日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞今年も恒例のレジェンドによる始球式（オナラリースタート）で、第90回「マスターズ」の幕が開けた。【写真】本当に90歳ですか？プレーヤーのハイキックがすごい歴代最多6勝を誇るジャック・ニクラス（米国）、3勝のゲーリー・プレーヤー（南アフリカ）、2勝のトム・ワトソン（米国）が1番ティに立ち、始球式でショットを披露。白球は