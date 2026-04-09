＜速報＞恒例のレジェンド始球式で幕開け マスターズ初日スタート
＜マスターズ 初日◇9日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞今年も恒例のレジェンドによる始球式（オナラリースタート）で、第90回「マスターズ」の幕が開けた。
【写真】本当に90歳ですか？ プレーヤーのハイキックがすごい
歴代最多6勝を誇るジャック・ニクラス（米国）、3勝のゲーリー・プレーヤー（南アフリカ）、2勝のトム・ワトソン（米国）が1番ティに立ち、始球式でショットを披露。白球はオーガスタの空に美しい弧を描いた。その後、第1組が日本時間午後8時40分にティオフ。日本の片岡尚之は同8時50分にスタートし、1番をプレーしている。2021年大会覇者の松山英樹はコリン・モリカワ、ラッセル・ヘンリー（ともに米）と同組で、午後11時19分にスタート。連覇を狙うローリー・マキロイ（北アイルランド）はその1組後ろでラウンドを開始する。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は、翌午前2時44分にスタートする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞マスターズ スコア速報
第1ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
【決定的瞬間】松山英樹、大笑い 片岡尚之のクラブが池ポチャ
パットのスタンス幅に変化!? 松山英樹は「第一の目標」とする15回目のマスターズへ
衝撃の大叩きも…マスターズ悲劇集
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