今季のメジャーリーグが開幕して、およそ二週間が経過した。米スポーツブックメーカー『BetMGM』の公式Xは8日（日本時間9日）、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」出場選手の成績に注目。数多くのスターが不調に陥っていると指摘した。開催時期についても言及している。 ■ソトは好成績からの負傷離脱に 『BetMGM』の公式Xは、3月に開催されたWBC出場選手