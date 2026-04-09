NTTドコモモバイル社会研究所は6日、生成AIの利用率が2026年2月時点で51％に達したとする調査結果を発表した。就活市場でもエントリーシート（ES）の作成や添削、面接対策、企業研究まで、AIの利用は必須となっている。 では、企業側はAIに整えられた文章や面接戦略をどこまで見抜けるのか。取材を進めると、採用現場で重視されているのは“AIに削ぎ落とされたストーリー性”だという実態が見えてきた。