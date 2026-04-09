「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子チャンピオンシップ クォーターファイナルは10日（金）から13日（月）にかけて計4つのカードが実施される。 ◼️NECレッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾メディックス ©SV.LEAGUE 金曜日のナイトゲーム。クォーターファイナルの先陣を切って行われるのが、レギュラーシーズンを1位で通過したNEC川