「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子チャンピオンシップ クォーターファイナルは10日（金）から13日（月）にかけて計4つのカードが実施される。

◼️NECレッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾メディックス

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金曜日のナイトゲーム。クォーターファイナルの先陣を切って行われるのが、レギュラーシーズンを1位で通過したNEC川崎と同8位の埼玉上尾の一戦だ。同カードのレギュラーシーズンは1勝1敗。ともにフルセットの接戦だった。NEC川崎が勝った第8節GAME1は、シルビア・チネロ・ヌワカロールがチーム最多の27得点。廣田あいの投入が、難しい試合を勝ち切るターニングポイントになった。第2セットの途中からコートに入って23得点。クォーターファイナルでも鍵を握る存在になりそうだ。一方、最終戦で敗れたものの、滑り込みでチャンピオンシップ進出を決めた埼玉上尾。土日でメンバーを入れ替えるターンオーバーを採用しており、NEC川崎に勝った第8節GAME2は若手中心のメンバーだった。リベロの岳野ひかるを中心に安定した守備力を発揮。途中からコートに入った黒後愛がアタック決定率58.8%と決定力の高さを発揮し、濱松明日香の足を使った攻撃も機能した。レギュラーシーズン最終戦の敗戦から気持ちを切り替え、チャンピオンシップでの下剋上を虎視眈々と狙っている。

◼️PFUブルーキャッツ石川かほく vs クインシーズ刈谷

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PFUはレギュラーシーズンを3位でフィニッシュ。昨シーズンの10位から大きく飛躍を遂げた。原動力はセッターの松井珠己だ。個性豊かなアタッカー陣を巧みにコントロール。タットダオ・ヌクジャンはレギュラーシーズンを通して、個人ランキング2位にあたる51.1%のアタック決定率をマークした。直近の第22節GAME1ではバルデス メリーサが23得点を挙げており、クォーターファイナルでもPFUの得点源になりそう。ホームアリーナの「とり野菜みそ BLUECATS ARENA」で、地の利を生かしたい。26勝18敗の6位でチャンピオンシップに進出した刈谷。レギュラーシーズンのPFUとの対戦成績は1勝1敗と互角だ。3－1で刈谷が勝った第16節GAME2は、ルーキーの三留汐利が17得点、アタック決定率51.5%と大暴れ。チャンピオンシップでも勝敗を決定づけるキーパーソンになるかもしれない。前節は首位のNEC川崎にストレートで連勝しており、レギュラーシーズンをいい形で締めくくっている。ダニエル・カッティーノ、笠井季璃と得点力が高いアタッカーも多く、激しい点の取り合いが見られそうだ。

◼️SAGA久光スプリングス vs 群馬グリーンウイングス

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9年ぶりに復帰した中田久美ヘッドコーチのもと、強固な結束力と安定したディフェンスで白星を重ねてきたSAGA久光。開幕3連敗からの13連勝と見事なバウンスバックを見せ、36勝8敗でレギュラーシーズンを駆け抜けた。セッターの栄絵里香がチームをけん引し、荒木彩花、北窓絢音ら若いアタッカーが躍動。リベロの西村弥菜美はサーブレシーブ成功率55.6%でリーグトップの数字をマークしている。クォーターファイナルで対戦する群馬とはレギュラーシーズンで4戦全勝。相性のよさを生かして、スタートから走りたい。昨シーズンの最下位から大きく躍進を遂げた群馬は、25勝19敗の7位でチャンピオンシップ進出を決めた。坂本将康ヘッドコーチが就任して1年目のシーズン。髙相みな実をはじめとする既存選手に、総得点1028点でリーグトップのオリビア・ロジャンスキら新加入選手が融合した。ナシア・ディミトロヴァはアタック決定率48.3%で個人ランキング3位、ブロック決定本数0.68本（1セットあたり）で同4位の活躍。難敵を下して、さらなる上位を目指したい。

◼️大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路

SVリーグ初代女王の大阪MVは、レギュラーシーズン4位でチャンピオンシップに進出。泥臭くボールをつなぎ、多角的な攻撃で得点を積み重ねてきた。林琴奈、田中瑞稀らタレントも豊富で、経験は大きなアドバンテージになるだろう。KUROBEと対戦したレギュラーシーズンの最終節は連勝で飾った。GAME1は退団を発表しているリセ・ファンヘッケが18得点、アタック決定率60.0%の活躍。GAME2は宮部愛芽世が17得点、アタック決定率48.6%と躍動した。連覇に向けて、視界は極めて良好だ。敵地に乗り込むのは、同じ関西を拠点に持つ姫路。舞台となる「グリーンアリーナ神戸」は大きな盛り上がりが予想される。28勝16敗の5位でレギュラーシーズンを突破した姫路は、圧倒的な攻撃力で着実に白星を増やしてきた。途中、得点源のカミーラ・ミンガルディがケガで離脱する場面はあったが、野中瑠衣や渡邉かやら多彩なアタッカー陣がカバー。選手層の厚さを示した。守備ではリベロの福留慧美がシーズンを通して大車輪の活躍。宮部藍梨もトップフォームを取り戻しつつあり、チャンピオンシップの主役を飾る可能性は十分にある。

■SVリーグ女子 チャンピオンシップ クォーターファイナル 試合日程・放送情報・配信情報

NECレッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾メディックス

▼日時

GAME1：4月10日（金）19時05分～

GAME2：4月11日（土）16時05分～

GAME3：4月12日（日）15時05分～（どちらかが2勝した場合、GAME3の開催はなし）

▼会場

東急ドレッセとどろきアリーナ

▼放送

なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2：J SPORTSオンデマンド

GAME3：J SPORTSオンデマンド

PFUブルーキャッツ石川かほく vs クインシーズ刈谷

▼日時

GAME1：4月11日（土）13時05分～

GAME2：4月12日（日）13時05分～

GAME3：4月13日（月）18時05分～（どちらかが2勝した場合、GAME3の開催はなし）

▼会場

とり野菜みそ BLUECATS ARENA

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

SAGA久光スプリングス vs 群馬グリーンウイングス

▼日時

GAME1：4月11日（土）14時05分～

GAME2：4月12日（日）14時05分～

GAME3：4月13日（月）19時05分～（どちらかが2勝した場合、GAME3の開催はなし）

▼会場

サロンパスアリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路

▼日時

GAME1：4月11日（土）14時05分～

GAME2：4月12日（日）14時05分～

GAME3：4月13日（月）18時05分～（どちらかが2勝した場合、GAME3の開催はなし）

▼会場

グリーンアリーナ神戸

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド